Migranti, Schlein: “Ci arrivano notizie di un nuovo naufragio, è una vergogna per l’Italia e per l’Europa”. Minuto di silenzio all’Assemblea Pd (Di domenica 12 marzo 2023) “Le notizie che ci arrivano sono di un nuovo naufragio, nel quale sarebbero annegate altre persone. Si dice che questa barca ha chiesto aiuto e gli è stato detto di contattare la guardia costiera libica. È una vergogna per l’Italia ed è una vergogna per l’Europa“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, che nel corso della replica agli interventi che si sono susseguiti in Assemblea Pd ha voluto commentare le notizie di un nuovo naufragio di fronte alle coste libiche. La segretaria ha poi chiesto alla sala un Minuto di silenzio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “Leche cisono di un, nel quale sarebbero annegate altre persone. Si dice che questa barca ha chiesto aiuto e gli è stato detto di contattare la guardia costiera libica. È unapered è unaper“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, che nel corso della replica agli interventi che si sono susseguiti in Assemblea Pd ha voluto commentare ledi undi fronte alle coste libiche. La segretaria ha poi chiesto alla sala undiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

