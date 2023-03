(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "fare laalle ong, questodovrebbe chiedere unaeuropea". Così la neo segretaria del Pd, Elly, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - borghi_claudio : I miei interventi ieri sera a 'Nessun dorma'. In particolare si è parlato di Schlein e migranti. - TV7Benevento : Migranti: Schlein, 'su Cutro da Meloni silenzio e assenza colpevoli' - - TV7Benevento : Migranti: Schlein, 'anziché guerra a Ong governo chieda Mare Nostrum Ue' - - DestinoStanco : RT @AGTW_it: #Schlein, strage migranti : «Inumanità delle scelte di chi governa, chiediamo di fare luce sui fatti» -

L'opposizione a cui pensaè 'dura, con critiche feroci, ma accompagnata da proposte' immediatamente comprensibili dagli italiani. Sui, innanzitutto, tema su cui il governo si è ...E poi il ruolo dem affianco a chi è in difficoltà, aie al Mezzogiorno. Quindi 'no' all'... 'Abbiamo toccato con mano l'inumanità delle scelte di chi oggi governa il Paese', rimarca...Vedi Anche Assemblea Pd, tutti gli attacchi dial governo dal fisco ai: 'A Cutro abbiamo toccato con mano la sua inumanità' 'Unità e coerenza, basta compromessi al ribasso' - Una ...

Migranti, Schlein: Voglio guidare un Pd che non rifinanzi mai più la Guardia costiera libica Fanpage.it

“Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera”. E parte davvero in una domenica di primavera, esplosa all’improvviso a Roma, l’era di Elly Schlein alla guida d ...Ha promesso “un’opposizione netta e rigorosa“, sottolineando però che “a ogni critica corrisponderà una proposta”. Perché “se loro hanno vinto facendo la destra a noi tocca fare la sinistra e la sinis ...