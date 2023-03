Migranti | Procaccini FdI a Perez | ' no sciacallaggio su ennesima tragedia'

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Proprio nelle ore in cui le autorità militari italiane stanno salvando migliaia dinel Mediterraneo la presidente dei Socialisti e Democratici Ue Garciafa dello squallidosull'del mare occorsa ad alcuniin acque territoriali libiche, accusando il governo italiano”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Nicola. “Respingiamo al mittente queste affermazioni che nulla hanno a che fare con il dibattito politico e condanniamo questo modo di fare della sinistra che si schiera dalla parte dei trafficanti di esseri umani per perseguire le sue folli logiche immigrazioniste. L'Italia continuerà a salvare tutti quelli che può, a condannare l'immigrazione illegale e a ...

'La presidente Meloni ha le mani sporche di sangue per la tragica morte dei migranti do fronte alle coste di Cutro' così parlo Sonja Giese, portavoce della sinistra europea in conferenza stampa per p ...