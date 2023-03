Migranti, nuovo naufragio: 30 persone disperse, 17 salvate (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 Migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: 30 persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone che spiega: "Dalle h 2.28 dell'11 marzo, le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: 30sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone che spiega: "Dalle h 2.28 dell'11 marzo, le ...

