(Di domenica 12 marzo 2023), una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per aver offerto aiuto e assistenza ai rifugiati giunti a, èoggi, all'età di 93 anni. Lo ha reso noto l'agenzia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Migranti: morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo' - Era stata nominata al premio Nobel per la pace - News24_it : Migranti: morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo' - iconanews : Migranti: morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo' - fisco24_info : Migranti: morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo': Era stata nominata al premio Nobel per la pace - RaffaeleLaRegin : RT @bennardi75: Tutti ricordiamo la sobrietà di Mattarella a Crotone davanti ai feretri dei migranti. Meloni e Salvini invece vanno a Cutro… -

Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per aver offerto aiuto e assistenza ai rifugiati giunti a Lesbo, èoggi, all'età di 93 anni. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale greca Ana, aggiungendo che il funerale si svolgerà domani nel suo villaggio sull'isola. Kamvysi e altre due anziane donne ...( IL CORTEO - COMMISSARIO UE - LO SPECIALE) La vicenda approfondimento Naufragio Cutro,anche una reporter in fuga da Kabul Il naufragio è avvenuto in Calabria nella notte tra il 25 ......finita prostituta eaffogata in un fiume del Nord. LA STRAGE DI CUTRO Le "circostanze" che avrebbero consigliato almeno un altro repertorio sono naturalmente quelle della strage di...

Migranti: morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo' Agenzia ANSA

Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per aver offerto aiuto e assistenza ai rifugiati giunti a Lesbo, è morta oggi, all'età di 93 anni. (ANSA) ...Nel cuore della Calabria crotonese, e a pochi chilometri dalla costa di Cutro, teatro di una delle più dolorose tragedie dell'immigrazione, quest'anno la processione del Calvario ...