Migranti | Lupi | ' stop strumentalizzazioni | Italia sempre in prima fila nei soccorsi'

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Risulta francamente irrealistico, ancora di più dopo la tragedia di Cutro, che, a fronte di una richiesta di soccorso, le navine non siano intervenute. Solo nei giorni scorsi sono state salvate da Marina e Guardia Costiera oltre 1400 persone. Le vite umane vannosalvate e l'è inda, ma si sta conducendo una campagna politica vergognosa sulla pelle deie sulle tragedie. Il nuovo naufragio al largo delle coste libiche conferma l'urgenza di un forte impegno dell'Europa, così come chiesto dalla presidente Meloni. Non è il momento delle polemiche strumentali, delle accuse e delle insinuazioni vergognose, ma quello della responsabilità comune”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio ...