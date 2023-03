Migranti | Letta | “Il giorno dopo la strage di Lampedusa il governo era lì Non siamo tutti uguali”

(Di domenica 12 marzo 2023) “A chi afferma che il tema destra-sinistra è tutto superato, dico no. No, destra e sinistra non sono la stessa cosa. Quando ci fu la tragedia di, il primo dramma in mare, ililera ae, soprattutto, ill’Italia prese le sue responsabilità e costruì a livello europeo la prima grande operazione di salvataggio, Mare Nostrum“. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Enriconel suo intervento di saluto all’Assemblea nazionale del partito che segna ufficialmente l’avvio della segreteria di Elly Schlein. “La differenza con oggi è abissale, la disattenzione e l’assenza di risposta da parte di questo. Il lavoro che Elly Schlein farà porterà questo cambiamento”. ha osservato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, Giorgia #Meloni: 'La lettera del sindaco di Crotone non l'ho letta tutta. Posso solo dire che i… - PierDavide1 : RT @Stocca64: I #giornalettai si schierano contro #Meloni sul naufragio di #Cutro. La più grande tragedia in mare, però, si verificò quando… - starless_boh : @AndreaPecchia1 ma Letta, Fratoianni e tutti i penitenti sinistri ci sono andati a Lampedusa quando nel 2013 con… - C29_Attilio : @albertoinfelise Intendi dimissioni come avrebbe dovuto fare, ma non hanno fatto, Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni pe… - Umanisti40 : @CarloCalenda Concordo totalmente. Dagli una Letta Carlo: -

... ma serviva un nuovo Pd, e questo abbiamo fatto - ha aggiunto- Servono le basi non per fare ... eletta segretaria dopo le primarie del 26 febbraio Transizione ecologica, diritti e. Sono ......aveva soccorso idi Lampedusa Allora non si accusò nessuno per la morte di quei[...quelle del Governo italiano si può ipotizzare che il Presidente del Consiglio Enricoabbia ...Sono stati giorni di polemica per i mancati soccorsi al barcone diche poi si è rovesciato ... 'La lettera del sindaco di Crotone non l'hotutta. Posso solo dire che io sono rimasta ...

Migranti, Letta: “Il giorno dopo la strage di Lampedusa il governo era lì Il Fatto Quotidiano

“A chi afferma che il tema destra-sinistra è tutto superato, dico no. No, destra e sinistra non sono la stessa cosa. Quando ci fu la tragedia di Lampedusa, il primo dramma in mare, il giorno dopo il g ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...