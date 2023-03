Migranti, l’allarme dei servizi segreti: “In arrivo dalla Libia oltre 600mila persone” (Di domenica 12 marzo 2023) Migranti, i servizi segreti: “In arrivo dalla Libia oltre 600mila persone” oltre 600mila Migranti sono pronti a partire dalla Libia per arrivare in Italia: è l’allarme lanciato dai servizi segreti nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono inviati al governo. Secondo gli analisti, le cui valutazioni sono state svelate dal Corriere della Sera, nei campi di detenzione libici e non solo vi sono 685mila Migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane, sette volte di più che nel 2022 quando in Italia sono arrivate 104mila ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023), i: “Insono pronti a partireper arrivare in Italia: èlanciato dainei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono inviati al governo. Secondo gli analisti, le cui valutazioni sono state svelate dal Corriere della Sera, nei campi di detenzione libici e non solo vi sono 685milairregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane, sette volte di più che nel 2022 quando in Italia sono arrivate 104mila ...

