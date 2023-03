Migranti, l'allarme degli 007: "In arrivo 685mila dalla Libia" - Alarm Phone: "Persi contatti con barcone alla deriva" (Di domenica 12 marzo 2023) commenta Fotogallery - Migranti, arrivata nella notte a Crotone nave con 500 a bordo - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Migranti, arrivata nella notte a Crotone nave con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 marzo 2023) commenta Fotogallery -, arrivata nella notte a Crotone nave con 500 a bordo - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -, arrivata nella notte a Crotone nave con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - Corriere : L’allarme degli 007 sui migranti: «685 mila in arrivo dalla Libia». Sette volte di più che nel 2022 - peterkama : L’allarme degli 007 sui migranti: «685 mila in arrivo dalla Libia». Sette volte di più che nel 2022 - peterkama : Barcone con 47 migranti alla deriva, nella notte nuovo allarme dalle Ong: «Persi i contatti» Secondo Sea Watch le a… - peterkama : Barcone con 47 migranti alla deriva, nella notte nuovo allarme dalle Ong: «Persi i contatti» Secondo Sea Watch le… -