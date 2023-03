Migranti, la sceneggiata a Cutro. E rispunta Mimmo Lucano (Di domenica 12 marzo 2023) Zuppa di Porro. Non ci potete credere ma gente come Merola, che si occupa di cambiare le targhe della sua città, e mezzo partito dem se la prende con la festa a sorpresa di Salvini. Ha ragione Sallusti: questi della sinistra sono un cancro della società. Poi ci sono quelli dal volto umano alla Polito, che fingono di essere super partes ma sempre con la tessera in tasca che gli aiuta in carriera, e quelli alla Lucano che pur condannati sono icone sulla spiaggia di Cutro. Nel frattempi un milione di persone rischia di arrivare dalle nostre parti. 10 anni di Papa per tutti i giornali e intv al Fatto web. Europa si spacca sul green e sul nuke. Grillo e onorato e la stretta di Nordio. Favolosa intv a Mentana e parla Santo versace. il fallimento della banca americana #rassegnastampa12marzo L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 marzo 2023) Zuppa di Porro. Non ci potete credere ma gente come Merola, che si occupa di cambiare le targhe della sua città, e mezzo partito dem se la prende con la festa a sorpresa di Salvini. Ha ragione Sallusti: questi della sinistra sono un cancro della società. Poi ci sono quelli dal volto umano alla Polito, che fingono di essere super partes ma sempre con la tessera in tasca che gli aiuta in carriera, e quelli allache pur condannati sono icone sulla spiaggia di. Nel frattempi un milione di persone rischia di arrivare dalle nostre parti. 10 anni di Papa per tutti i giornali e intv al Fatto web. Europa si spacca sul green e sul nuke. Grillo e onorato e la stretta di Nordio. Favolosa intv a Mentana e parla Santo versace. il fallimento della banca americana #rassegnastampa12marzo L'articolo proviene da Nicola Porro.

