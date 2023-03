Migranti | in 47 alla deriva col mare mosso | “Da più di 24 ore in balia delle onde” Sea Watch | “La Libia non interviene | l’Italia riaggancia”

(Di domenica 12 marzo 2023) Il primo avvistamento è stato dall’aereo della ong Seache, nel tardo pomeriggio dell’11 marzo, ha avvistato un’imbarcazione con 47 persone a bordo al largocoste libiche. Si tratta di uno scafo sovraffollato, tramolto alte, come si può vedere dalle foto pubblicate dong sui social. “Seabird ha avvistato l’imbarcazione in contatto con Alarm phone“, scrivono dSea. Sottolineando come al fianco dell’imbarcazione ci sia “un mercantile che ha ricevuto ordine dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma di coordinarsi con la cosiddetta guardia costiera libica“. Dunque, le autorità italiane avrebbero “scaricato” su Tripoli il salvataggio di quell’imbarcazione. Ma la paura per i naufraghi aumenta col passare del tempo: “D...

Cutro, recuperato il corpo di una bambina, tre barconi alla deriva nel Mediterraneo: la Guardia costiera interviene per salvare 1300 persone in difficoltà 'Più di 24 ore dopo il nostro ...' Il tempo sta per scadere per salvare circa 50 persone a bordo di questa barca che va alla deriva tra le onde alte - scrive Sea Watch - Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ...

Otre 700 migranti sbarcati a Lampedusa. Individuate barche in difficoltà AGI - Agenzia Italia

L'aereo della ong Sea Watch ha avvistato un'imbarcazione con 47 persone a bordo al largo delle coste libiche. Si tratta di uno scafo sovraffollato, tra onde molto alte, come si può vedere dalle foto pubblicate dalla ong sui social. La premier Giorgia Meloni in pressing sull'Europa per la gestione dei flussi di migranti sulle rotte dalla Turchia e dalla Tunisia. «Dopo la terribile tragedia di Cutro, ...