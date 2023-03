Migranti, i numeri che spaventano: 685mila possibili arrivi dalla Libia e 900mila dalla Tunisia (Di domenica 12 marzo 2023) L’inarrestabile flusso di Migranti (5mila negli ultimi due giorni) che si dirige verso le coste italiane rappresenta solo un anticipo di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane e nella stagione estiva. L’allarme arriva da diverse fonti. L’allarme degli 007: dalla Libia pronti a partire 685mila Migranti Il Corriere della sera riferisce oggi che “nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli apparati di sicurezza e gli analisti sottolineano come in Libia, nei campi di detenzione ma non solo, ci siano 685 mila Migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. La stessa cifra circola nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema che, per quanto antico e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 marzo 2023) L’inarrestabile flusso di(5mila negli ultimi due giorni) che si dirige verso le coste italiane rappresenta solo un anticipo di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane e nella stagione estiva. L’allarme arriva da diverse fonti. L’allarme degli 007:pronti a partireIl Corriere della sera riferisce oggi che “nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli apparati di sicurezza e gli analisti sottolineano come in, nei campi di detenzione ma non solo, ci siano 685 milairregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. La stessa cifra circola nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema che, per quanto antico e ...

