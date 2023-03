Migranti | Gelmini | ' problema va gestito con accordi internazionali non con slogan'

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Ancora morti e dispersi in mare, questa volta al largo della Libia. Serve un Piano straordinario con l'Europa o non troveremo una via d'uscita. L'immigrazione va affrontata e gestita con la politica e con gli, non con gli”. Lo scrive su Twitter Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Ancora morti e dispersi in mare, questa volta al largo della Libia. Serve un Piano straordinario con l’Europa o non troveremo una via d’uscita. L’immigrazione va affrontat ..."In Italia sono 3mila i migranti sbarcati in soli 3 giorni, 17mila gli arrivi da gennaio ad oggi. Numeri del Viminale che inchiodano il governo. (ANSA) ...