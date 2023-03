Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Gasparri, 'Fini scaricherà su altri anche colpe politiche?' - - TV7Benevento : Migranti: Gasparri, 'bloccare pericolo di autentica invasione' - - ilmetropolitan : #Migranti. #Gasparri: agire con maggiore fermezza - - giancarlosorini : Gasparri al tg4: Perché i migranti partiti dalla Turchia che passano vicino alle coste greche non sbarcano li invec… - com_notizie : #Migranti, l'intervista esclusiva Maurizio #Gasparri -

La sinistra ha puntato il dito contro il governo per la strage di, invocando un cambio di ... Un'analisi condivisa da Maurizio: per l'azzurro la legge andrebbe resa più severa. La ..."Deve essere resa più severa. Perché bisogna tutelare meglio i nostri confini" Così Maurizio, parlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha risposto ad Agorà su Rai Tre, alla domanda se la legge Bossi - Fini debba essere modificata. .Legge Bossi - Fini Deve essere resa più severa, perché bisogna tutelare meglio i nostri confini'. Così, ad Agorà su Rai 3, Maurizio, senatore di Forza Italia e Vcepresidente del Senato, che ha aggiunto: 'Abbiamo attualmente un problema di mancanza di manodopera in alcuni settori e persone che prendono il reddito di ...

Migranti: Gasparri, 'bloccare pericolo di autentica invasione' Gazzetta di Reggio

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Un importante giornale anticipa notizie di un rapporto dei servizi segreti italiani che parlano di circa 700mila clandestini pronti a partire dalla Libia verso l’Italia. D ...(DIRE) Roma, 11 Mar. – “A quanti accusano il governo di cinismo facciamo presente che, in questi giorni, stanno sbarcando in Italia migliaia e migliaia di clandestini. Semmai bisognerebbe avere ...