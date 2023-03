(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Un? Solo più solerti ad andare ad undi compleanno che ad organizzare un efficace sistema di ricerca e soccorso nel Mediterraneo…. Hanno più sollecitudine per andare alle feste di compleanno di un 50enne piuttosto che ad organizzare un efficace sistema di ricerca e soccorso nel Mare Mediterraneo". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Una gigantesca onda di vergogna - conclude l'esponente rossoverde - travolgerà ilitaliano e la Ue per i loro ritardi ed omissioni".

Migranti: Fratoianni, ‘nuovo naufragio mentre governo pensa a party’ Il Sannio Quotidiano

Il governo valuta un miglioramento del decreto sulla protezione speciale umanitaria. Secondo gli 007 sarebbero in 685 mila pronti a partire dal paese nordafricano. Ciriani: "In corso una valutazione e ...