Migranti | Fico | ' governo chiarisca circostanze ennesimo naufragio'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ancora un naufragio, ancora una tragedia nel Mediterraneo. Il governo chiarisca il prima possibile cosa è successo anche in questa triste circostanza. L'impegno sia quello di salvare le vite in mare, non certo approvare decreti dannosi come quello sulle Ong". Lo dichiara Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle.

L'ex presidente della Camera ritorna in prima linea con l'obiettivo di correre in Campania con i giallorossi È tornato, ma forse è l'unico dei big del M5s delle origini a non essere mai andato via. Un ...Delusione tra i dem dopo che la neo segretaria aveva chiesto le dimissioni del ministro: la parola lasciata a Provenzano ...