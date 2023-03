Migranti: Cattaneo, 'Europa sia più generosa, lotta dura agli scafisti' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Lontani dalle strumentalizzazioni lavoriamo per una gestione più seria e rigorosa dell'immigrazione, partendo dal principio che le vite in mare si salvano sempre. Chiediamo all'Europa di essere più generosa e presente, lotta dura agli scafisti”. E quanto dichiara al Tg3 il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Lontani dalle strumentalizzazioni lavoriamo per una gestione più seria e rigorosa dell'immigrazione, partendo dal principio che le vite in mare si salvano sempre. Chiediamo all'di essere piùe presente,”. E quanto dichiara al Tg3 il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Cattaneo (FI), 'vera integrazione passa per flussi regolamentati' - - PoliticaNewsNow : Migranti: Cattaneo (FI), 'Vera integrazione passa per flussi regolamentati' - PoliticaNewsNow : Migranti, Cattaneo: “Stop a strumentalizzazioni. Si lavori insieme per voce forte in Ue” - Agenparl : Migranti, Cattaneo: “Stop a strumentalizzazioni. Si lavori insieme per voce forte in Ue” - -