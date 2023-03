Migranti | barcone rovesciato in mare Ci sarebbero 30 dispersi e 17 persone soccorse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Il barcone con 47 #migranti a bordo per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decin… - Agenzia_Ansa : E' di una bambina di 5 o 6 anni il corpo recuperato stamane a Steccato di Cutro. Si tratta della 74ma vittima del n… - Corriere : Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti». Alarm Phone: «L’Italia ha ritardato i soccorsi» - Angelo_Risorto : RT @RaiNews: Nella scorsa nottata, secondo Alarm Phone, erano stati “persi i contatti” con l’imbarcazione in una situazione di “condizioni… - FabioZfz9 : RT @valy_s: Solo ieri l’#Italia ha salvato oltre 1.300 persone. Ma i continui messaggi, lanciati da media e sinistra, in stile “venite tutt… -

E' quanto afferma Alarm Phone in un nuovo tweet sull'imbarcazione con 47a bordo alla ... In un tweet di Alarm Phone in mattinata diceva che le persone in difficoltà sulproveniente ...L'avvistamento e la richiesta di soccorso L'11 marzo Alarm Phone ha segnalato su Twitter di aver contattato un, alla deriva con 47a bordo nel Mediterraneo centrale proveniente dalla ...2023 - 03 - 12 08:52:36 Ong:ancora in mare, sono in difficoltà Un nuovo tweet di Alarm Phone di pochi minuti fa annuncia che le persone in difficoltà sulproveniente dalla Libia ...

Migranti, barcone rovesciato in mare. Ong denunciano: "Molti dispersi e vittime" Sky Tg24

(dall’inviata Elvira Terranova) – Gli scafisti impedivano ai migranti, che gridavano per la paura sul barcone in balia delle onde, a pochi km dalle coste di Crotone, di lanciare l’allarme per “paura ...Alarm Phone contro il Governo italiano: "Avete ritardato consapevolmente i soccorsi". Il naufragio è avvenuto stamattina in acque libiche.