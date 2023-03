Migranti | barcone ribaltato in Libia | sopravvissuti soccorsi da un mercantile | Alarm Phone | Diversi annegati | l' Italia ha ritardato i

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Il barcone con 47 #migranti a bordo per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decin… - Agenzia_Ansa : E' di una bambina di 5 o 6 anni il corpo recuperato stamane a Steccato di Cutro. Si tratta della 74ma vittima del n… - Corriere : Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti». Alarm Phone: «L’Italia ha ritardato i soccorsi» - leftsnoopy : RT @Misurelli77: Barcone di migranti si rovescia: decine di morti. Alarm Phone: 'L’Italia ha ritardato i soccorsi,sapeva dalle 2:28 dell'… - FerrazziMauro : RT @Misurelli77: Barcone di migranti si rovescia: decine di morti. Alarm Phone: 'L’Italia ha ritardato i soccorsi,sapeva dalle 2:28 dell'… -

Ilcarico diera stato avvistato anche dall'aereo della Sea Watch che ne aveva diramato una foto . Poi al mattino un nuovo allarme: "Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di ...L'ong Sea Watch ha diffuso sui propri canali social le immagini aeree delcon a bordo 47, in balia delle onde e in grave difficoltà di fronte alle coste della Libia. 'Secondo Alarm Phone - scrive Sea - Watch Italy su twitter - siamo di fronte a un nuovo ...Apprende in diretta del nuovo naufragio nel Mediterraneo, Elly Schlein . Alarm Phone riferisce di undi 47dalla Libia rovesciatosi e di almeno 10 morti e altrettanti dispersi. Un bilancio pesantissimo, dopo la tragedia di Cutro di 2 settimane fa, che la Ong attribuisce interamente ...

Migranti, barcone si rovescia davanti alle coste libiche: «Decine di morti». Alarm Phone: «Segnalazione 24 ore ilmessaggero.it

Un’altra tragedia in mare, in zona Sar libica, 120 miglia a nord di Bengasi. Ci sarebbero diverse vittime sul gommone con 47 migranti a bordo che da sabato mattina stava chiedendo aiuto, fa sapere la ...AGI - Un barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nella mattina di domenica è naufragato e decine di persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone secondo cui i contatti ...