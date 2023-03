Migranti | barcone ribaltato in Libia | 17 salvati | 30 dispersi | Alarm Phone | Italia ritarda i soccorsi | Guardia costiera | Intervenuti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Il barcone con 47 #migranti a bordo per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decin… - Agenzia_Ansa : E' di una bambina di 5 o 6 anni il corpo recuperato stamane a Steccato di Cutro. Si tratta della 74ma vittima del n… - Corriere : Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti». Alarm Phone: «L’Italia ha ritardato i soccorsi» - Lgiova66 : RT @fabcet: 79 non bastavano. Ora devono rifare una festicciola cantando. #Assassini Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti».… - ChilErminia : RT @RaiNews: Nella scorsa nottata, secondo Alarm Phone, erano stati “persi i contatti” con l’imbarcazione in una situazione di “condizioni… -

...si legge in tweet pubblicato da Alarm Phone in riferimento alcon 47 persone a bordo segnalato al largo della Libia. 12 mar 14:34 Schifani: "Piano del Viminale per trasferire 600da ...2023 - 03 - 12 08:52:36 Ong:ancora in mare, sono in difficoltà Un nuovo tweet di Alarm Phone di pochi minuti fa annuncia che le persone in difficoltà sulproveniente dalla Libia ...2023 - 03 - 12 08:52:36 Ong:ancora in mare, sono in difficoltà Un nuovo tweet di Alarm Phone di pochi minuti fa annuncia che le persone in difficoltà sulproveniente dalla Libia ...

Migranti, barcone rovesciato in mare. Ong denunciano: "Molti dispersi e vittime" Sky Tg24

La premier Giorgia Meloni in pressing sull'Europa per la gestione dei flussi di migranti sulle rotte dalla Turchia e dalla Tunisia. «Dopo la terribile tragedia di Cutro, ...Zona Bianca stasera domenica 12 marzo su Rete 4 . Giuseppe Brindisi conduce il programma che si occupa di attualità e approfondimenti, ...