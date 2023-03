Migranti, ancora un naufragio: barca si rovescia, 30 dispersi (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) - ancora un naufragio di Migranti. Alarm Phone, che ieri aveva lanciato l'allarme, oggi aveva riferito che la barca con 47 persone a bordo, in fuga dalla Libia, avvistata in grave difficoltà secondo diverse fonti si sarebbe ribaltata e decine di persone sarebbero annegate. La Guardia Costiera ha comunicato che 17 persone sono state salvate in area Sar libica e ci sono 30 dispersi. "Nella notte dell'11 marzo, “Watch the Med - Alarm Phone” segnalava al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico una barca con a bordo 47 Migranti, in area Sar libica a circa 100 miglia dalle coste libiche. Successivamente l'unità veniva avvistata dal velivolo “Ong Seabird 2” il quale procedeva ad inviare una chiamata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) -undi. Alarm Phone, che ieri aveva lanciato l'allarme, oggi aveva riferito che lacon 47 persone a bordo, in fuga dalla Libia, avvistata in grave difficoltà secondo diverse fonti si sarebbe ribaltata e decine di persone sarebbero annegate. La Guardia Costiera ha comunicato che 17 persone sono state salvate in area Sar libica e ci sono 30. "Nella notte dell'11 marzo, “Watch the Med - Alarm Phone” segnalava al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico unacon a bordo 47, in area Sar libica a circa 100 miglia dalle coste libiche. Successivamente l'unità veniva avvistata dal velivolo “Ong Seabird 2” il quale procedeva ad inviare una chiamata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - Agenzia_Ansa : Alarm Phone: 'Barcone dalla Libia alla deriva, a bordo circa 50 migranti. Sono ancora in mare, in difficoltà. A 24… - Linkiesta : L’Italia ha bisogno di (tanti) #migranti, ma gli italiani non l’hanno ancora capito Per mantenere salda e proficua… - danilomatte : RT @AngiKappa: #migranti Cimitero #Mediterraneo Ancora un #naufragio nonostante segnalazione ?@alarm_phone? da ieri con aereo SeaBird ??@se… - yashamac1 : RT @AngiKappa: #migranti Cimitero #Mediterraneo Ancora un #naufragio nonostante segnalazione ?@alarm_phone? da ieri con aereo SeaBird ??@se… -