Migranti, ancora un naufragio: barca si rovescia, 30 dispersi (Di domenica 12 marzo 2023) ancora un naufragio di Migranti. Alarm Phone, che ieri aveva lanciato l'allarme, oggi aveva riferito che la barca con 47 persone a bordo, in fuga dalla Libia, avvistata in grave difficoltà secondo ...

