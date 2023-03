Migranti, anche la Tunisia agita lo spettro della "grande sostituzione" (Di domenica 12 marzo 2023) La falsa teoria di un piano criminale per invadere il paese è stata usata dal presidente Saïed come pretesto per rimpatriare oltre 300 persone. E trova sponde nell'estrema destra europea Leggi su wired (Di domenica 12 marzo 2023) La falsa teoria di un piano criminale per invadere il paese è stata usata dal presidente Saïed come pretesto per rimpatriare oltre 300 persone. E trova sponde nell'estrema destra europea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - tg2rai : Oltre 1.200 #migranti salvati nelle ultime operazioni, sale il numero dei morti a #Cutro. Migliaia al corteo. Minut… - fattoquotidiano : Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto… - PaoloITA67 : @SimonaMalpezzi Voi NON AVETE RESO OMAGGIO NE' GIUSTIZIA agli italiani che hanno paura ad uscire di casa per la pre… - epifani_ulisse : RT @alesallusti: Pene fino a trent’anni per gli scafisti: crudele anche questo? ?? -