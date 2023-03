Migranti, Alarm Phone: "Barca alla deriva chiede ancora aiuto a 24 ore dall'allarme" (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) - Un'imBarcazione con 47 persone a bordo fuggite dalla Libia è ancora in pericolo in mare a 24 ore dall'allarme lanciato da Alarm Phone. Lo denuncia su twitter l'organizzazione. "Le persone in difficoltà - si legge in un tweet - ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) - Un'imzione con 47 persone a bordo fuggite dLibia èin pericolo in mare a 24 orerme lanciato da. Lo denuncia su twitter l'organizzazione. "Le persone in difficoltà - si legge in un tweet - ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti ein mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia".

