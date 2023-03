Migranti, a Cutro recuperati altri due corpi: uno è di un bambino (Di domenica 12 marzo 2023) altri due corpi di vittime del naufragio del barcone sono stati recuperati dai soccorritori. Si tratta di un bambino piccolo di un’età non individuata e di un uomo. I corpi sono stati trovati nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio a Steccato di Cutro. Il bambino è stato trovato in mare, l’uomo sulla spiaggia. Con i corpi recuperati oggi sale a 78 il numero delle vittime, 32 delle quali minori e tra loro 23 compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023)duedi vittime del naufragio del barcone sono statidai soccorritori. Si tratta di unpiccolo di un’età non individuata e di un uomo. Isono stati trovati nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio a Steccato di. Ilè stato trovato in mare, l’uomo sulla spiaggia. Con ioggi sale a 78 il numero delle vittime, 32 delle quali minori e tra loro 23 compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - repubblica : Il sindaco Lepore: 'Meloni e Salvini al karaoke mentre abbiamo seppellito i migranti del naufragio di Cutro' [di Si… - elio_vito : @ultimora_pol Manco il pudore di non farsi vedere mentre festeggiano, con i cadaveri dei migranti ancora in mare a… - adrianobusolin : RT @fratotolo2: In posa SORRIDENTI per ricordare i #migranti morti: questi sono gli “umanitari” #Cutro - ANTONIBOSCH3 : RT @ilmanifesto: In 10mila sulla spiaggia di #Cutro con mazzi di fiori e senza sorrisi. Mimmo Lucano guida il corteo dietro alla croce fatt… -