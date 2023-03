Mick Foley | “Una volta rifiutai un match a WrestleMania”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 marzo 2023) E’ la stagione die tutti i wrestler sognano di farne parte: che sia nel main event o nel mezzo della card, ogni atleta spera di essere protagonista in undell’evento più importante dell’anno. Ne sa qualcosa, che si è ritrovato a partecipare al main event di2000 e in seguito ha dato vita a uno deipiù cruenti della storia dello show, contro Edge, a22. Un rifiuto particolare Nel corso del suo podcast,is Pod, Mr.s’s Baby Boy ha parlato di quellain cui si rifiutò di prendere parte a uncontro Marc Mero in quel di:“So che abbiamo già parlato del fatto che Jim Cornette disse ...