Miccichè si è dimesso da Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

(Di domenica 12 marzo 2023) “Questa mattina ho parlato a lungo con il Presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazionena. Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. Al dottore Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro”. Così il deputatoGianfranco, che si èdadiin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

