Mia | Chiara Saraceno a La7 | “Colpevolizza i poveri per l’assenza di politiche attive del lavoro e punisce gli occupabili senza figli”

(Di domenica 12 marzo 2023) “La cosa più problematica della Mia è la distinzione tra i cosiddettie i cosiddetti non, perché è basata sulla composizione di una famiglia, non sulle caratteristiche individuali. Non possiamo dare un importo individuale diverso a seconda che si abbia uno minorenne oppure no”. Così, a Coffee Break (La7), la sociologa, già presidente del comitato scientifico di valutazione del reddito di cittadinanza per il governo Draghi, commenta la Misura d’Inclusione Attiva voluta dal governo Meloni al posto del sussidio varato dal governo Conte, spiegando: “Io spero fortemente che nelle famiglie con minorenni ci siano degli adulti. Tra coloro, invece, che non hannominorenni o non sono anziani, né disabili ci possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Intervista a Chiara Saraceno: “#Mia, prevale l’intento punitivo: siamo gli unici a muoverci in questa direzione. I… - Jopep83 : @guido_vaciago @Pasky973 Direttore lasciando perdere chi commenta e sentenzia a seconda dell’emotività della notizi… - bellalilli161 : RT @francesco_terry: Io non sono come voi. A me non mi infastidisce chi mi tocca mentre parla. Quando Chiara la mia fisioterapista mi poggi… - soff_icino : io con chiara che faccio strategia sul fantaamici come se ne dipendesse la mia carriera - _Mic4810 : RT @francesco_terry: Io non sono come voi. A me non mi infastidisce chi mi tocca mentre parla. Quando Chiara la mia fisioterapista mi poggi… -

Ma è anche tempo di riposo per l'attore, impegnato nelle ultime settimane nella promozione di Il primo giorno dellavita di Paolo Genovese e nel doppiaggio della serie firmata da Zerocalcare ...Era quello che dovevo fare per lasalute generale. Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Articoli più lettiFerragni: "È stata durissima, ora è ......il messaggio disi fa più personale: ' Ho pianto , da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la...

Mia, Chiara Saraceno a La7: “Colpevolizza i poveri per l’assenza di politiche attive del lavoro e… Il Fatto Quotidiano

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Sfogo di Chiara Ferragni dopo le durissime giornate vissute post Sanremo. L'imprenditrice ha parlato per la prima volta di quanto accaduto.