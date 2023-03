Mezz'ora in più su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata condotta da Lucia Annunziata (Di domenica 12 marzo 2023) Una puntata interessante: l' Assemblea nazionale del Partito Democratico , i dieci anni di pontificato di Papa Francesco, la visita a Roma del premier israeliano Benjamin Netanyahu : questi i temi al ... Leggi su globalist (Di domenica 12 marzo 2023) Unainteressante: l' Assemblea nazionale del Partito Democratico , i dieci anni di pontificato di Papa Francesco, la visita a Roma del premier israeliano Benjamin Netanyahu : questi i temi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : A Cutro il governo mette in scena l'impostura ideologica sui 'trafficanti' per rimuovere le responsabilità politich… - MaRoCcamadOnna : RT @Saetta_McQueen: La gente scioccata che la Ferrari dopo 15 anni di purghe, con un mondiale perso l’anno scorso più per incompetenza e ca… - gender_meloni : Lui è così ossessionato dalla pulizia,quando ero adolescente NATURALMENTE gli ormoni facevano il loro lavoro e appe… - nqjhct55bq : Comunque domani voglio tutte le urlatrici appostate ogni mezz’ora a urlare per la nostra bebe ???????????? #oriele - MyssChega : Se sta canzone di Niveo l’avesse cantata il vincitore dell’anno scorso dando due plettrate ad una chitarra elettric… -