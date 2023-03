Metro A, lavori in corso sui binari vecchi di 35 anni: ipotesi di chiusura diurna (Di domenica 12 marzo 2023) Roma. Investimento da 400 milioni di euro per Metro A, infrastrutture e veicoli. Dalla sostituzione degli autobus al completamento della linea A, atteso da anni ormai. Questi i tempi approfonditi dal direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, nel corso di un’audizione con la commissione capitolina Mobilità. Ecco tutto quello che i romani devono sapere sul maxi progetto in corso per i servizi di trasporto nella Capitale. Metro Roma, linea A chiusa per il mese di agosto: manutenzione mai fatta dagli anni ’80 Investimento da 400 milioni per i servizi di trasporto di Roma “L’investimento complessivo dei progetti supera i 400 milioni di euro – ha detto Zorzan -. Dentro c’e’ la prima metà dei progetti inseriti nella prima tranche del Dpcm del 15 dicembre 2022 e riguarda sei ambiti. C’e’ la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Roma. Investimento da 400 milioni di euro perA, infrastrutture e veicoli. Dalla sostituzione degli autobus al completamento della linea A, atteso daormai. Questi i tempi approfonditi dal direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, neldi un’audizione con la commissione capitolina Mobilità. Ecco tutto quello che i romani devono sapere sul maxi progetto inper i servizi di trasporto nella Capitale.Roma, linea A chiusa per il mese di agosto: manutenzione mai fatta dagli’80 Investimento da 400 milioni per i servizi di trasporto di Roma “L’investimento complessivo dei progetti supera i 400 milioni di euro – ha detto Zorzan -. Dentro c’e’ la prima metà dei progetti inseriti nella prima tranche del Dpcm del 15 dicembre 2022 e riguarda sei ambiti. C’e’ la ...

