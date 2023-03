Meteo, in arrivo temporali e neve. Temperature in calo (Di domenica 12 marzo 2023) In arrivo aria fredda di matrice artica sulle regioni del Nord Italia a partire dalla prossima settimana. Nelle giornate di lunedì e martedì l'Italia sarà attraversata da un veloce fronte freddo che porterà rovesci... Leggi su today (Di domenica 12 marzo 2023) Inaria fredda di matrice artica sulle regioni del Nord Italia a partire dalla prossima settimana. Nelle giornate di lunedì e martedì l'Italia sarà attraversata da un veloce fronte freddo che porterà rovesci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Meteo Italia: in arrivo ciclone burrascoso con pioggia, temporali e neve - Teleradiopace : Meteo, in arrivo flussi umidi di origine Atlantica che poteranno piovaschi - retewebitalia : Meteo oggi: calo termico per alcune regioni, in arrivo nuove piogge - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - infoitinterno : METEO ultimissime: sfuriata INVERNALE quasi RABBIOSA in arrivo - infoitinterno : Meteo: Prossima Settimana, in arrivo un Ciclone carico di Pioggia e Neve, le ultime novità -