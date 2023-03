Messina Denaro, minacciato l’avvocato d’ufficio che voleva rinunciare all’incarico: “Perché non vuoi difenderlo? Vuoi morire?” (Di domenica 12 marzo 2023) “Sono un amico di Matteo, perchè non lo Vuoi difendere? Vuoi morire?”. Matteo è Matteo Messina Denaro, mentre l’autore di questa minaccia di morte è un anonimo che ieri ha telefonato all’avvocato Calogero Montante, nominato difensore d’ufficio del boss di Castelvetrano. A riportare la notizia è l’edizione palermitana di Repubblica. Nei giorni scorsi, infatti, Lorenza Guttadauro, avvocata e nipote del boss di Castelvetrano, ha rinunciato a difendere suo zio nel processo di secondo grado sulle stragi di Capaci e via d’Amelio, in corso davanti alla corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta. In primo grado Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo. I giudici, dopo il passo indietro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “Sono un amico di Matteo, perchè non lodifendere??”. Matteo è Matteo, mentre l’autore di questa minaccia di morte è un anonimo che ieri ha telefonato alCalogero Montante, nominato difensoredel boss di Castelvetrano. A riportare la notizia è l’edizione palermitana di Repubblica. Nei giorni scorsi, infatti, Lorenza Guttadauro, avvocata e nipote del boss di Castelvetrano, ha rinunciato a difendere suo zio nel processo di secondo grado sulle stragi di Capaci e via d’Amelio, in corso davanti alla corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta. In primo gradoè stato condannato all’ergastolo. I giudici, dopo il passo indietro ...

