“Messi | corteggiato dall’Inter Miami e dal Qatar | la rivelazione del mercato 2021”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) È il gossip calcistico più bollente del momento: Lionelpotrebbe abbandonare il Paris Saint-Germain a fine stagione. E, come accade ogni volta che si parla di un fuoriclasse del calibro del numero 10 argentino, gli addetti ai lavori e i tifosi non fanno che parlare del suo prossimo destino. A gettare benzina sul fuoco delle voci di, ci pensa l’agente Jerome Meary, un esperto del settore che conosce bene sia ileuropeo che quello americano. Intervistato dal giornale francese L’Equipe, Meary rivela di aver avuto notizia di contatti tra l’entourage del calciatore e il proprietario dell’Inter, Jorge Mas. Ma non è tutto: secondo Meary, Mas avrebbe addirittura fatto dila sua priorità numero uno, pronta a tutto pur di portarlo a giocare negli Stati Uniti, in una delle ...