Melissa Agliottone vince la prima edizione di The Voice Kids (Di domenica 12 marzo 2023) Melissa Agliottone - The Voice Kids La prima edizione italiana di The Voice Kids si tinge di rosa. Nel corso della finalissima del talent show dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici, a vincere è stata infatti la giovane Melissa Agliottone, appartenente al team di Loredana Bertè. Melissa ha 12 anni ed è di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Da grande vuole fare la cantante, motivo per il quale tra i suoi sogni principali c'è quello, un giorno, di partecipare al Festival di Sanremo. Polistrumentista, suona il pianoforte, la batteria, ma anche la Loop Station. Non contenta, prossimamente conta di imparare a suonare il basso. Si è presentata alle Blind con il brano Fallin'

