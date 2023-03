Melissa Agliottone, chi è la vincitrice di The Voice Kids: età, di dov’è, genitori, YouTube e canzoni (Di domenica 12 marzo 2023) Melissa Agliottone è la nuova promessa del canto italiano che ha appena vinto The Voice Kids. Ha incantato tutto il pubblico fino a salire sul palco come vincitrice. Oggi sarà ospite a Domenica In e racconterà di sé e della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Chi è Melissa Agliottone: età, di dov’è, genitori Melissa Agliottone ha vinto il talent show per giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici, ma conosciamola meglio. Ha 12 anni ed è nata a Civitanova Marche e cresciuta a Sant’Elpido a Mare. Il padre è il titolare della nota Barberia “Figaro” della città, mentre della madre non si hanno informazioni. Anche se era in prima fila all’esibizione finale assieme alla nonna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)è la nuova promessa del canto italiano che ha appena vinto The. Ha incantato tutto il pubblico fino a salire sul palco come. Oggi sarà ospite a Domenica In e racconterà di sé e della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Chi è: età, diha vinto il talent show per giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici, ma conosciamola meglio. Ha 12 anni ed è nata a Civitanova Marche e cresciuta a Sant’Elpido a Mare. Il padre è il titolare della nota Barberia “Figaro” della città, mentre della madre non si hanno informazioni. Anche se era in prima fila all’esibizione finale assieme alla nonna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Melissa Agliottone è la vincitrice di The Voice Kids 2023. La 12enne di Fermo ha proposto Shallow di Cooper-Lady Ga… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Melissa Agliottone è la vincitrice di The Voice Kids 2023. La 12enne di Fermo ha proposto Shallow di Cooper-Lady Gaga e F… - CorriereCitta : Melissa Agliottone, chi è la vincitrice di The Voice Kids: età, di dov’è, genitori, YouTube e canzoni - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Melissa Agliottone è la vincitrice di The Voice Kids 2023. La 12enne di Fermo ha proposto Shallo… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Melissa Agliottone è la vincitrice di The Voice Kids 2023. La 12enne di Fermo ha proposto Shallow di Cooper-Lady Gaga e F… -