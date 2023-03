Megan Ria, Maria difende la ballerina: “non ha mai fatto la Velina” (Di domenica 12 marzo 2023) Megan Ria sotto accusa prima del serale. Maria De Filippi difende l’allieva di Amici 22 Megan è riuscita ad ottenere la maglia del serale con le parole di Maria De Filippi sui programmi che la ballerina avrebbe fatto in tv. La ballerina di origini cubane è arrivata ad Amici, come rivelato dalla stessa conduttrice, facendo un percorso differente rispetto ad altre concorrenti di bell’aspetto. Megan: modella e Velina Per quanto riguarda il percorso da modella, Megan si è aggiudicata cinque premi al concorso ragazza per il cinema, è stata poi testimonial di Pitti Bimbo, Laura Biagiotti e Guess tra gli altri marchi. Da bambina ha fatto parte del cast di Chi ha incastrato Peter Pan e lo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023)Ria sotto accusa prima del serale.De Filippil’allieva di Amici 22è riuscita ad ottenere la maglia del serale con le parole diDe Filippi sui programmi che laavrebbein tv. Ladi origini cubane è arrivata ad Amici, come rivelato dalla stessa conduttrice, facendo un percorso differente rispetto ad altre concorrenti di bell’aspetto.: modella ePer quanto riguarda il percorso da modella,si è aggiudicata cinque premi al concorso ragazza per il cinema, è stata poi testimonial di Pitti Bimbo, Laura Biagiotti e Guess tra gli altri marchi. Da bambina haparte del cast di Chi ha incastrato Peter Pan e lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amici, il passato difficile della ballerina Megan Ria: “Devo tutto a mia mamma, non avevamo soldi” - infoitcultura : Amici, il passato difficile della ballerina Megan Ria: “Devo tutto a mia mamma, non avevamo soldi” - PressReview99 : Amici 22, il passato doloroso di Megan Ria: i nonni della ballerina svelano alcuni retroscena inediti… - infoitcultura : Amici, il passato difficile della ballerina Megan Ria: “Devo tutto a mia mamma, non avevamo soldi” -