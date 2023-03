McLaren, falsa partenza in Bahrain nella prima tappa di F1 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Un disastro su tutta linea per la scuderia papaya in questo avvio di Mondiale 2023 di Formula 1. La McLaren nel Gran Premio del Bahrain è stata la grande assente nella Top 10 della corsa per diverse problematiche che hanno inciso sugli zero punti portati al costruttore anglosassone. Lando Norris è entrato in un turbine incredibile (colpa della macchina) che lo ha portato a fermarsi ben sei volte ai box. Risultato? Diciassettesimo posto con due giri di ritardo sul vincitore Max Verstappen su Red Bull. È andata ancor peggio a Oscar Piastri, altro pilota arancionero, che si è dovuto ritirare dalla contesa. Un allarme rosso che dovrà essere soffocato già dal prossimo appuntamento. Non è andata bene per McLaren: Lando Norris non fa drammi (Credit foto – pagina Facebook della scuderia)“L’aspetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Un disastro su tutta linea per la scuderia papaya in questo avvio di Mondialedi Formula 1. Lanel Gran Premio delè stata la grande assenteTop 10 della corsa per diverse problematiche che hanno inciso sugli zero punti portati al costruttore anglosassone. Lando Norris è entrato in un turbine incredibile (colpa della macchina) che lo ha portato a fermarsi ben sei volte ai box. Risultato? Diciassettesimo posto con due giri di ritardo sul vincitore Max Verstappen su Red Bull. È andata ancor peggio a Oscar Piastri, altro pilota arancionero, che si è dovuto ritirare dalla contesa. Un allarme rosso che dovrà essere soffocato già dal prossimo appuntamento. Non è andata bene per: Lando Norris non fa drammi (Credit foto – pagina Facebook della scuderia)“L’aspetto ...

