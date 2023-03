Max Biaggi | “Io e Valentino Rossi due cretini a farci la guerra tramite la stampa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Max Biaggi: 'Io e Valentino Rossi, due cretini a farci la guerra' #MotoGP - Gazzetta_it : Max Biaggi: 'Io e Valentino Rossi, due cretini a farci la guerra' #MotoGP - sportface2016 : Max #Biaggi: “Con le moto è stato un colpo di fulmine, io e #Rossi due cretini a farci la guerra tramite la stampa” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MOTOCICLISTA - Max Biaggi: 'Io e Rossi siamo stati sciocchi a farci la guerra tramite stampa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MOTOCICLISTA - Max Biaggi: 'Io e Rossi siamo stati sciocchi a farci la guerra tramite stampa' -

non è solo il vincitore di 6 Mondiali (4 titoli iridati consecutivi in 250 e due in Superbike). Il pilota romano è una leggenda del motorsport e un'icona italiana nel mondo. In una ...ha rilasciato una lunga intervista a Sky , raccontandosi a 360 gradi: ' Ho deciso di iniziare a correre perché una volta sono andato a Vallelunga e ho cominciato a girare bene . Sentivo di ...Un percorso che attraversa anche il motociclismo con, il basket con Andrea Bargnani e il karate con Luigi ...

Max Biaggi: "Io e Valentino Rossi, due cretini a farci la guerra" La Gazzetta dello Sport

Il campione romano torna sulla rivalità con il Dottore ma racconta a Sky anche gli inizi a Vallelunga e il rapporto con Aprilia ...MOTOGP - In una intervista a Sky il pilota romano racconta la sua vita: dagli inizi della carriera ("Fino a 18 anni non sapevo nulla delle moto, non sapevo chi ...