Matteo Berrettini ko agli Indian Wells: “Faticavo a fare gioco…” (Di domenica 12 marzo 2023) Non è andata bene, per Matteo Berrettini, nemmeno nel torneo degli Indian Wells: il tennista romano è uscito al primo turno della manifestazione statunitense lasciando campo libero al giapponese Taro Daniel. Un momento negativo, tra risultati poco positivi e infortuni, che continua ad attanagliare la carriera sportiva dell’italiano che dovrà regalarsi, prima o poi, un sussulto degno del proprio nome. Le dichiarazioni di Matteo Berrettini dopo il ko al primo turno degli Indian Wells (Credit foto – pagina Facebook Federtennis)“Mi sono sentito con alti e bassi, lui ha trovato una partita molto buona – ha detto l’azzurro ai microfoni di Ubitennis –. Le condizioni erano molto pesanti oggi, facevo fatica a fare gioco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Non è andata bene, per, nemmeno nel torneo degli: il tennista romano è uscito al primo turno della manifestazione statunitense lasciando campo libero al giapponese Taro Daniel. Un momento negativo, tra risultati poco positivi e infortuni, che continua ad attanare la carriera sportiva dell’italiano che dovrà regalarsi, prima o poi, un sussulto degno del proprio nome. Le dichiarazioni didopo il ko al primo turno degli(Credit foto – pagina Facebook Federtennis)“Mi sono sentito con alti e bassi, lui ha trovato una partita molto buona – ha detto l’azzurro ai microfoni di Ubitennis –. Le condizioni erano molto pesanti oggi, facevo fatica agioco, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jarslover : @AriannaDiaco @laalcolizzata1 Lo ripeto per la quinta volta: non ho detto che Matteo non è bravo, ma non si può dir… - infoitsport : 'Non ho perso per problemi fisici': Matteo Berrettini riflette sul ko a Indian Wells - deganifabrizio : @chubbychic22 Consiglio semplicistico. Purtroppo Berrettini fisicamente é soggetto a piccoli e grandi infortuni e v… - infoitsport : Paolo Bertolucci si esprime sulla sconfitta di Matteo Berrettini - AdeChi77 : RT @angelomangiante: Dopo la sconfitta di #Berrettini leggo 'disastro', 'senza rovescio', 'senza fame', 'giocatore finito'. Calma. Ne usci… -