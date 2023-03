Masters 1000 Indian Wells 2023, Sinner: “Contento della vittoria, condizioni non facili” (Di domenica 12 marzo 2023) Jannik Sinner ha commentato la vittoria contro Richard Gasquet al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells 2023: “Sono Contento di essere qui. Durante il torneo di Marsiglia mi sono ammalato, ma per fortuna ora sto bene. A inizio partita era un po’ teso, poi le cose sono migliorate. Non è facile giocare in queste condizioni perché capita che ci sia vento all’improvviso. Ho cercato di giocare con più aggressività e trovare equilibrio. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto“. Sinner ha poi rassicurato sui problemi fisici: “Può capitare che a volte il mio corpo risenta del tanto lavoro. L’anno scorso ho avuto modo di conoscere i miei limiti e, anche se al momento va bene così, devo proseguire il lavoro“. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Jannikha commentato lacontro Richard Gasquet al debutto neldi: “Sonodi essere qui. Durante il torneo di Marsiglia mi sono ammalato, ma per fortuna ora sto bene. A inizio partita era un po’ teso, poi le cose sono migliorate. Non è facile giocare in questeperché capita che ci sia vento all’improvviso. Ho cercato di giocare con più aggressività e trovare equilibrio. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto“.ha poi rassicurato sui problemi fisici: “Può capitare che a volte il mio corpo risenta del tanto lavoro. L’anno scorso ho avuto modo di conoscere i miei limiti e, anche se al momento va bene così, devo proseguire il lavoro“. ...

