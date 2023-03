Masters 1000 Indian Wells 2023 | programma | date | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneodi, inda mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Purtroppo sono già diversi i forfait importanti, a partire da quello di Rafael Nadal. Con lui anche Nick Kyrgios e Marin Cilic, tutti alle prese con infortuni abbastanza importanti. In più c’è sempre Novak Djokovic, ancora alle prese con le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti. Cinque sono gli azzurre ammessi direttamente nel tabellone principale: Jannik Sinner, ...