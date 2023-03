Masters 1000 Indian Wells 2023: Musetti sconfitto in due set da Mannarino, niente derby con Sinner (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue il momento no di Lorenzo Musetti, sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2023 da Adrian Mannarino. L’azzurro ha lottato, tenendo in campo il suo avversario per 2h17?, ma si è dovuto arrendere per 6-4 6-4, subendo il sesto ko negli ultimi sette match giocati. Entrambi i set sono stati caratterizzati da svariati break e game equilibrati spesso finiti ai vantaggi. Purtroppo Lorenzo non ha servito benissimo, mettendo in campo il 52% di prime palle e faticando notevolmente sulla seconda. La vera differenza l’ha fatta tuttavia la conversione delle palle break, con l’azzurro che vanta un insufficiente 2/12 a fronte del 4/7 del suo avversario. niente derby azzurro dunque al terzo turno, con Jannik ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue il momento no di Lorenzoall’esordio neldida Adrian. L’azzurro ha lottato, tenendo in campo il suo avversario per 2h17?, ma si è dovuto arrendere per 6-4 6-4, subendo il sesto ko negli ultimi sette match giocati. Entrambi i set sono stati caratterizzati da svariati break e game equilibrati spesso finiti ai vantaggi. Purtroppo Lorenzo non ha servito benissimo, mettendo in campo il 52% di prime palle e faticando notevolmente sulla seconda. La vera differenza l’ha fatta tuttavia la conversione delle palle break, con l’azzurro che vanta un insufficiente 2/12 a fronte del 4/7 del suo avversario.azzurro dunque al terzo turno, con Jannik ...

