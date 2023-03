Martina Nasoni risponde ai fan sull’esperienza vissuta al GFVip: “Ne è valsa la pena” (Di domenica 12 marzo 2023) Martina Nasoni risponde alle numerose domande dei fan sui social dopo aver lasciato la Casa del GFVip: ecco cosa è emerso Martina Nasoni è tornata nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina e nota influencer ha varcato la porta rossa in qualità di ospite per alcuni giorni. La Nasoni durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha avuto modo di confrontarsi col suo ex fidanzato, Daniele Dal Moro. I due purtroppo però hanno affrontato diversi scontri spezzando del tutto il loro legame d’amicizia e di stima. Leggi anche –> “Anche basta grazie”, Manila Nazzaro rompe il silenzio e risponde alle critiche (FOTO) Le risposte alle domande dei fan In questo pomeriggio Martina sta ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023)alle numerose domande dei fan sui social dopo aver lasciato la Casa del: ecco cosa è emersoè tornata nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina e nota influencer ha varcato la porta rossa in qualità di ospite per alcuni giorni. Ladurante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha avuto modo di confrontarsi col suo ex fidanzato, Daniele Dal Moro. I due purtroppo però hanno affrontato diversi scontri spezzando del tutto il loro legame d’amicizia e di stima. Leggi anche –> “Anche basta grazie”, Manila Nazzaro rompe il silenzio ealle critiche (FOTO) Le risposte alle domande dei fan In questo pomeriggiosta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marina27349437 : RT @MartinaLuna3072: Giusto ed é proprio questo che voleva il @GrandeFratello perché non potete dirmi che il gf dopo Martina Nasoni e Jessi… - MartinaLuna3072 : Giusto ed é proprio questo che voleva il @GrandeFratello perché non potete dirmi che il gf dopo Martina Nasoni e Je… - Becky22806904 : @_soleilandia_ Lui vuole vedere Oriana come Martina nasoni il problema che Oriana è la stessa persona che insultava… - infoitcultura : Il dolce gesto di Nikita Pelizon: la reazione di Martina Nasoni - Becky22806904 : @laime26412002 No lui vorrebbe che Oriana diventasse Martina Nasoni 2 ma purtroppo è Oriana quella può piangere 5 m… -