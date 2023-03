Marocchi | «Porto-Inter? Ottimista! In gara secca ha già dimostrato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 marzo 2023)si esprime con ottimismo per, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’ex giocatore si fa del trend nelle gare secche dei nerazzurri OTTIMISMO ? Giancarlo, ospite negli studi di Sky Sport, si è espresso con ottimismo in vista di: «Non sono per niente preoccupato. A casa nostra, in Supercoppa Italiana ha battuto il Milan, nel girone di Champions League ha fatto benissimo, inl’fa bene. E inoltre nelladi andata contro ilha già vinto giocando anche un buon calcio. Quindi io sono ottimista per martedì!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...