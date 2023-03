Maria De Filippi torna ad Amici e si commuove: le prime parole dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di domenica 12 marzo 2023) Maria De Filippi torna ad Amici. dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro. Per due settimane circa Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto non mandando in onda i programmi condotti da Maria De Filippi nonostante le puntate di alcuni suoi programmi fossero state già registrate. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023)Deadla scomparsa di, la conduttrice ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro. Per due settimane circa Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto non mandando in onda i programmi condotti daDenonostante le puntate di alcuni suoi programmi fossero state già registrate. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - Salvobracchitt2 : RT @Cinguetterai: La strategia Mediaset di tentare di fare concorrenza a #Sanremo2023 e Rai 1 accesa ogni sabato sera (con #TaliEQuali e #T… - heidi_ass : Tra maglie dorate e contratti di Maria De Filippi io nella vita sono quello senza mai una gioia come Niveo #amici22 -