Maria De Filippi torna ad Amici dopo la morte di Costanzo: “Io inizierei a lavorare come mi hanno insegnato” | VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) Maria De Filippi torna ad Amici dopo la morte di Maurizio Costanzo “Io inizierei a lavorare come mi hanno insegnato”: così Maria De Filippi ha aperto la puntata di Amici, trasmessa nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023 su Canale 5, la prima in onda dopo la morte di Maurizio Costanzo. Maria dopo la morte di Maurizio: “Io inizierei a lavorare come mi hanno insegnato”#Amici22 pic.twitter.com/ziNHWzGn2j — Amici NEWS ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023)Deadladi Maurizio“Iomi”: cosìDeha aperto la puntata di, trasmessa nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023 su Canale 5, la prima in ondaladi Maurizioladi Maurizio: “Iomi”#22 pic.twitter.com/ziNHWzGn2j —NEWS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - pamelapratifp : RT @vitaparanoiiaa: io mi identifico in maria de filippi per questo #Amici22 - gigi_mixersiren : RT @raffinatissimo_: cos’ha pensato maria de filippi quando i professionisti hanno proposto di far ballare ai ragazzi canzoni del calibro d… -