Maria De Filippi in lutto ad Amici: cosa non è passato inosservato da casa (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi, 12 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di “Amici” prima del serale. Questa puntata è particolarmente significativa per un motivo importante: si tratta infatti della prima puntata in cui Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Come in molti sanno la puntata è stata registrata il 3 marzo, quasi una settimana L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi, 12 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di “” prima del serale. Questa puntata è particolarmente significativa per un motivo importante: si tratta infatti della prima puntata in cuiDeè tornata a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Come in molti sanno la puntata è stata registrata il 3 marzo, quasi una settimana L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - Salvobracchitt2 : RT @Cinguetterai: La strategia Mediaset di tentare di fare concorrenza a #Sanremo2023 e Rai 1 accesa ogni sabato sera (con #TaliEQuali e #T… - heidi_ass : Tra maglie dorate e contratti di Maria De Filippi io nella vita sono quello senza mai una gioia come Niveo #amici22 -