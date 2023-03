Maria De Filippi, il ritorno ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Torno a lavorare, così mi hanno insegnato» (Di domenica 12 marzo 2023) Maria De Filippi è tornata in studio ad Amici. Non è sua la prima apparizione dopo la morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice infatti è apparsa in televisione anche... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023)Deè tornata in studio ad. Non è sua la prima apparizione dopo la morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice infatti è apparsa in televisione anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre… - trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - pamelapratifp : RT @vitaparanoiiaa: io mi identifico in maria de filippi per questo #Amici22 - gigi_mixersiren : RT @raffinatissimo_: cos’ha pensato maria de filippi quando i professionisti hanno proposto di far ballare ai ragazzi canzoni del calibro d… -