Maria De Filippi | il finale di “C’è posta per te” è toccante | il richiamo a Costanzo

(Di domenica 12 marzo 2023) Personaggi tv. Ieri sera, sabato 11 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di “C’èper te”, Sultutti sono rimasti colpiti dalla struggente dedica diDeal marito Maurizio, scomparso il 24 febbraio scorso. Già il 5 marzo la conduttrice aveva ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto: la puntata era stata registrata, ma in fase di montaggio era stato aggiunto un messaggio della presentatrice indirizzato al suo fedelissimo pubblico. leggi anche: “C’èper Te”, l’incredibile gesto diDe: cos’ha fatto prima della puntata leggi anche:De, la telefonata segreta di 15 minuti che cambia Amici “Stasera vorrei ringraziare tutti ...

... ricordiamo che la settimana scorsa lo show di Antonella Clerici è stato visto da una media di 3milioni 589mila telespettatori, con uno share del 22.9%, mentre il programma diDe, la ...C'è Posta per te, le lacrime di Gerry Scotti: 'Nella camera mortuaria di mia mamma mi chiedevano gli autografi...' Tiziano Ferro a C'è posta per te, la dolce dedica aDe: 'Sarà come ...Dopo alcune discussioniDeè riuscita a far fare loro pace. Ecco il video Witty Tv

"Maria De Filippi è ancora molto provata", difficile il ritorno al lavoro Today.it

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 11 marzo 2023 ...Emozioni e lacrime con Gerry Scotti ospite per la chiusura dell'edizione di C’è posta per te con Maria De Filippi, tornata in tv dopo la ...