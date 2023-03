Maresca fa fuori Vecino per il derby: Lazio furiosa (Di domenica 12 marzo 2023) INVIATO A BOLOGNA - Manganiello aveva fatto fuori Milinkovic il 30 ottobre, ammonito durante la partita contro la Salernitana, prima del derby d'andata. Maresca , senza pensarci un attimo, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) INVIATO A BOLOGNA - Manganiello aveva fattoMilinkovic il 30 ottobre, ammonito durante la partita contro la Salernitana, prima deld'andata., senza pensarci un attimo, ha ...

Maresca fa fuori Vecino per il derby: Lazio furiosa INVIATO A BOLOGNA - Manganiello aveva fatto fuori Milinkovic il 30 ottobre, ammonito durante la partita contro la Salernitana, prima del derby d'andata. Maresca , senza pensarci un attimo, ha sventolato il giallo in faccia a Vecino per una ...

Lazio, un punto e basta La prima è sui piedi di Pedro dopo un'invenzione di Luis Alberto ma l'ex Barcellona calcia fuori. ... L'arbitro Maresca non punisce Posch ma comincia ad ammonire prima Hysaj e dopo i bolognesi Moro e ...

Bologna - Lazio 0 - 0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e movio - Il Veggente Dopo poco ci prova Pedro: palla fuori di poco. Al 28 bell'azione Ferguson - Kyriakopoulos, il primo ... ARBITRO : Fabio Maresca, sezione di Napoli MARCATORI : NOTE : Ammoniti: 22 , Hysaj (L); 24 , Moro (...

Lazio, un punto e basta Lazio spuntata, niente secondo posto. A Bologna tira poco in porta, costruisce meno e si deve accontentare di un pareggio che muove la classifica ma ...